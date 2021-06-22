В ДФО до восьми тысяч человек могут лишиться работы после запрета экспорта кругляка

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Запрет экспорта необработанной и грубо обработанной древесины может привести к тому, что на Дальнем Востоке потеряют работу семь-восемь тыс. человек. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Правительство РФ ввело запрет на экспорт с 1 января 2022 года необработанной хвойной древесины, а также ряд дополнительных процедурных ограничений. Соответствующее постановление вступило в силу 19 апреля.

"Осталось чуть больше полугода до того периода, когда экспорт круглого леса из России будет запрещен. <…> Того периода - полугода, который остался, - для строительства достаточного количества лесоперерабатывающих предприятий, чтобы трудоустроить туда всех людей, работающих в лесном секторе, недостаточно. <...> Мы будем выходить с предложением о создании государственной компании, которая будет обладать монопольными правами на экспорт круглого леса. <...> В противном случае оценочно от семи до восьми тыс. человек могут остаться без работы с 1 января будущего года", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что новая госкомпания будет создана, чтобы на какой-то переходный период "не оставить людей без работы". Однако, по словам полпреда, это временная мера, и в более отдаленной перспективе нужно создать условия для запуска лесоперерабатывающих мощностей.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уточнил, что в регионе без работы могут остаться до четырех тыс. человек.

На Дальнем Востоке в лесной отрасли работает более 30 тыс. человек. Создание государственной компании по экспорту круглого леса рассматривают в качестве одной из мер на переходный период. Предполагают, что компания может начать работу в 2021 году. На Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда России (48%) и третья часть российских запасов древесины (31%). Уровень лесистости в среднем по округу достигает 49,8% (по России - 46,5%) и варьируется от 6,8% в Чукотском автономном округе до 77,3% в Приморском крае.