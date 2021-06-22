Энергопотребление в России с 1 июня выросло в годовом выражении на 5,7%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России, начиная с 1 июня 2021 года, на 5,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года на фоне жаркой погоды. Об этом ТАСС сообщил замглавы министерства энергетики РФ Евгений Грабчак, слова которого передала пресс-служба.

"Потребление электроэнергии в России с начала лета, то есть с 1 июня, выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года энергопотребление увеличилось на 4,8% по сравнению с 2020 годом, при этом без учета дополнительного дня високосного года рост составил 5,5%, а при равных температурных условиях - плюс 3,7%", - отметил замглавы ведомства.

При этом в европейской части России энергопотребление в июне выросло на 6,5%, а с начала года - на 5,1%.

Замминистра добавил, что потребление растет на фоне жаркой погоды. В Минэнерго также прогнозируют увеличение потребления мощности в течение текущей недели на 4 ГВт.

"Хочу отметить, что энергосистема готова к росту нагрузки", - подчеркнул Грабчак.