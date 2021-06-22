В Краснодарском крае началась уборочная кампания

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Кампания по уборке озимых агрокультур началась в Краснодарском крае. Она продлится две недели, сообщается во вторник в релизе пресс-службы краевой администрации.

"Аграрии начали сбор озимых культур с площади 1,9 млн га. В этом году планируем получить примерно 11 млн тонн зерна без <учета> кукурузы и риса. Ежегодные успехи в селекции и передовые технологии возделывания позволяют рассчитывать, что это будет высококачественное продовольственное зерно, востребованное на отечественном и зарубежном рынках", - цитируется губернатор Вениамин Кондратьев.

В уборочной задействовали более 40 тыс. единиц агротехники.

"Хранить зерно будут в 44 хлебоприемных предприятиях. Они способны единовременно вместить 4,3 млн тонн. Еще порядка 8,2 млн тонн могут принять сельхозпроизводители, в том числе и фермерские хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Краснодарский край - основной сельскохозяйственный регион России, однин из главных производителей и экспортеров зерна в стране. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно.