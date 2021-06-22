Россия возобновила поставки пшеницы в Алжир

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские экспортеры возобновили поставки пшеницы в Алжир. Об этом ТАСС сообщил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Viterra Rus, член Союза экспортеров зерна, отгрузил 28,5 тыс. тонн пшеницы в адрес Алжира. Поставка сделана с зерногово терминала "Тамань" в рамках исполнения обязательств Viterra перед OAIC, государственным агентством Алжира, ответственным за закупки зерна на внешних рынках. Это первая поставка с октября 2020 года, когда OAIC изменил требования по повреждению клопом-черепашкой с 0,1% до 0,5%", - отметил он.

Viterra Rus - новое наименование трейдера зерна "Гленкор Агрикалчер МЗК" в рамках глобального ребрендинга сельскохозяйственного бизнеса Glencore.

"Мы благодарим Минсельхоз России и Россельхознадзор за огромную работу, проделанную по открытию алжирского рынка для российского зерна, в результате которой Алжир снизил требования к зерну, специфичные именно для нашей продукции," - заявил Эдуард Зернин. "Несмотря на то, что в уходящем сезоне это единственная поставка на Алжир, мы уверены, что в наступающем сезоне 2021-2022 (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) мы существенно повысим объемы экспорта в страну, которая входит в топ-10 мировых покупателей зерна", - добавил он.