С 1 июля начнут принимать заявления на новые пособия беременным и родителям-одиночкам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) начнет принимать заявления на новые пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет с 1 июля. Пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ПФР.

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

"Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства", - сообщили в пресс-службе.

В ПФР напомнили, что согласно поправкам, внесенным в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8-16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. "Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности - 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого", - пояснили в фонде.

Так, например, в Волгоградской области выплата семьям с одним родителем составит 5 207 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе - 10 414 рублей), а выплата беременной - 5 446 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе - 10 892 рубля). В Республике Карелии аналогичные суммы составят 6 909,5 рублей и 7 856,5 рублей, объяснили в пресс-службе.

"Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости", - напомнили в ПФР.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.