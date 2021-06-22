На Украине запущен обходной участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" ввела в эксплуатацию обходной участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области протяженностью почти 12 км. Об этом говорится в сообщении компании во вторник.

"Общая протяженность каждой нитки построенного нефтепровода составляет 11,7 км. Трасса проложена преимущественно по водоразделам, что практически исключает риск повреждения нефтепровода под действием природных факторов и загрязнения водных объектов", - говорится в нем. Как сообщил заместитель гендиректора компании Игорь Пита, старый участок нефтепровода был построен почти 60 лет назад и технически непригоден для дальнейшей работы.

"Сегодня уже нефть прокачивается по новой ветке, а старая ветка больше не несет угроз для окружающей среды и жителей Львовщины", - сказал он.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки российской нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.