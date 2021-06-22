{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не подтвердил и не опроверг подготовку программы по "вживлению чипов в мозг"

Представитель Кремля отметил, что не располагает информацией о подготовке такой программы и не видел соответствующего документа, о котором пишет "Коммерсантъ"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт разработки новой федеральной программы, которая якобы предполагает вживление чипов в мозг человека.

Ранее о подготовке такой программы сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, при Минобрнауки создана рабочая группа для проработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", которая предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами с помощью сигналов мозга. Согласно публикации издания, документ якобы еще в марте одобрен Владимиром Путиным.

"Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков.

Он добавил, что самого документа не видел. "Я просто не располагаю такой информацией", - заключил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
"Газпром нефть" увеличила сеть по заправке самолетов до 300 аэропортов в 72 странах мира
Компания заправляет самолеты более чем 150 авиаперевозчиков
Читать полностью