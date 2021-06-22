Песков не подтвердил и не опроверг подготовку программы по "вживлению чипов в мозг"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт разработки новой федеральной программы, которая якобы предполагает вживление чипов в мозг человека.

Ранее о подготовке такой программы сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, при Минобрнауки создана рабочая группа для проработки федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", которая предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами с помощью сигналов мозга. Согласно публикации издания, документ якобы еще в марте одобрен Владимиром Путиным.

"Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков.

Он добавил, что самого документа не видел. "Я просто не располагаю такой информацией", - заключил он.