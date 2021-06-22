В авиакомпании "Скол" сообщили, что не получали запретов Росавиации

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Скол" до настоящего времени не получала приказа Росавиации о запрете эксплуатации 35 воздушных судов и продолжает работу во всех регионах присутствия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

В понедельник Росавиация сообщила, что исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин, которые могут использоваться для полетов, в том числе по социально значимым маршрутам.

"Приказа Росавиации по отзыву сертификата нет, поэтому мы продолжаем работать во всех регионах. <...> Используется весь авиапарк", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

По данным Росавиации, причиной введения ограничения в отношении "Скола" стала непогашенная задолженность авиакомпании перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) по лизинговым платежам. ГТЛК сообщала, что речь идет о 30 вертолетах и пяти легкомоторных самолетах L-410. Как следует из информации Росавиации, договоры лизинга на 35 воздушных судов были заключены между АО "ГТЛК" и авиакомпанией "Скол" в период с 2017 по 2019 годы. В 2021 году Минтранс и Росавиация провели ряд совещаний, однако "Скол" "не приняла каких-либо мер по погашению просроченной задолженности по лизинговым платежам". После этого ГТЛК направила заявление в Росавиацию о прекращении использования этих воздушных судов.

По данным ГТЛК, с 17 июня авиакомпания "Скол" должна была начать процедуру добровольного возврата бортов ГТЛК для дальнейшей передачи другим арендаторам, однако этого не произошло.

Согласно данным на сайте "Скола", вертолетный парк компании состоит из Ми-26, H125, "Ансатов", Ми-8 разных модификаций, самолетный - из Як-40, L-410, Cessna Caravan. Компания выполняет в том числе полеты по санзаданиям в 12 регионах страны.