В Кемерове заложили памятный камень в основание аммиачного комплекса на химзаводе "Азот"

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Памятный камень заложили на крупнейшем за Уралом химическом заводе "Азот" в Кемерове на месте строительства линии по производству аммиака стоимостью около 150 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник на официальном сайте регионального правительства.

"На строительстве производства задействуют около семь тыс. человек, здесь смогут работать 500 специалистов. Благодаря модернизации промышленности мы не только будем создавать новые рабочие места, но и сможем повышать заработную плату, выделять больше средств на развитие социальной инфраструктуры, будем снижать воздействие промышленности на экологию", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Глава региона принял участие в закладке памятного камня и капсулы времени на месте строительства нового химического комплекса. Он будет включать в себя агрегаты по производству аммиака, гранулированного карбамида, пористой аммиачной селитры, жидкой углекислоты, гранулированного сульфата и водорода. Мощность новых агрегатов составит порядка 3,5 тыс. т аммиака и 4,2 тыс. т карбамида в сутки. Продукция пользуется высоким спросом у сельхозпроизводителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Инвестиционный проект планируют реализовать в течение шести лет.

"В результате реализации проекта на заводе будут созданы новые современные рабочие места, а при подготовке кадров для будущего производства "Азот" планирует привлекать региональные научные и образовательные организации", - отметил в ходе церемонии гендиректор "Азота" Игорь Безух.

Как сообщалось, инвестиционное соглашение о развитии химического предприятия на ПМЭФ подписали губернатор Сергей Цивилев и член совета директоров "СДС Азота" Роман Троценко. Для реализации этого проекта на территории города Кемерово запланировали создание особой экономической зоны, где "Азот" станет якорным резидентом.

"Азот" (входит в состав АО "СДС Азот") - крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока. Также "Азот" производит 30% общего объема капролактама в России.