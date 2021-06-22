Более 70 тыс. заправок для электромобилей появится в РФ к 2030 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число зарядных станций для электромобилей в РФ к 2030 году превысит 70 тыс., заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов в рамках форума "RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт".

Кроме того, в 2025-2030 годах может быть построено около 1,2 тыс. станций для заправки транспорта водородом, добавил он.

"Для стимулирования развития технологий экологически чистого транспорта мы в проекте стратегии заложили развертывание полноценной инфраструктуры электротранспорта. Планируется, что к 2024 году будет построено не менее 11 тыс. зарядных станций для электромобилей в пилотных муниципалитетах, а к 2030 году количество таких станций превысит 70 тыс.", - сказал Иванов.

Он отметил, что в РФ будут создаваться промышленное производство водородных топливных элементов и водородных заправочных комплексов. "Сейчас оценочно до 1,2 тыс. таких заправочных станций на водороде может быть построено в пятилетку с 2025 до 2030 года", - добавил замминистра.

Доля электромобилей в России к 2030 году может составить 10% от общего объема производства транспортных средств, заявлял ранее директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников.По его словам, Минэкономразвития разработало и направило на согласование проект концепции развития производства и использования электротранспорта в стране. Стоимость концепции оценивается в 850 млрд рублей, предполагается, что из них 600 млрд рублей составят частные инвестиции.

Планируется поддержка спроса на территории России, при этом стоимость производства электромобиля для поддержки локализованного спроса не должна превышать 2,5 млн рублей.