"Газпром нефть" увеличила сеть по заправке самолетов до 300 аэропортов в 72 странах мира

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - увеличил сбытовую сеть до 300 аэропортов в 72 странах мира, сообщает компания.

"Юбилейным стал аэропорт Бирмингема в Великобритании, где впервые была организована заправка грузового рейса авиакомпании "Уральские авиалинии". Также Бирмингем стал 86 европейским аэропортом, в котором "Газпромнефть-Аэро" предоставляет услуги авиазаправки самолетов "в крыло", - говорится в сообщении.

В настоящий момент компания заправляет самолеты более чем 150 авиаперевозчиков, среди которых "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Royal Flight, "Волга Днепр" и другие. По итогам первого квартала она реализовала свыше 22 тыс. тонн авиатоплива при заправке грузовых и грузопассажирских рейсов в зарубежных аэропортах, превысив показатели 2020 и 2019 годов в 2,6 и 3,8 раза соответственно.

"Планируем и дальше расширять свою международную сеть. Это позволит нам к 2030 году в пять раз увеличить продажи за рубежом и войти в топ-10 крупнейших авиатопливных компаний мира", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.