В Вильнюсе признали, что секторальные санкции ЕС против Минска затронут экономику Литвы

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Секторальные санкции против Белоруссии, пакет которых на текущей неделе может быть объявлен Евросоюзом, скажутся на экономике Литвы. Это во вторник в эфире национального радио LRT признал министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Вероятность того, что такие санкции скажутся и на Литве, существует", - сказал он. Как отметил глава дипломатического ведомства, работу над деталями механизма применения санкций ведут юристы. "Надеемся, что все прояснится в течение недели", - утверждал он.

Основные потери могут понести Клайпедский государственный морской порт и государственная компания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы").

Белорусские грузы, среди которых значительная доля приходится на нефтепродукты и удобрения, до сих пор обеспечивали около 30% перевалки Клайпедского порта. В порт они доставляются по железной дороге.