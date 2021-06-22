"Ъ": почти 2 млн пенсионеров не получили накопительной части пенсионных выплат

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Около 2 млн россиян пенсионного возраста не обращались за накопительной частью своей пенсии, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные актуарных заключений за 2020 год по 15 крупнейшим негосударственным пенсионным фондам (НПФ).

Издание сообщило, что, по данным актуарных заключений за 2020 год по 15 крупнейшим НПФ, почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. Количество таких граждан существенно выросло за год, в 2019 году их было около 1,6 млн. Согласно отчетности фондов, больше всего таких лиц было в НПФ "Открытие" (605 тыс.), "Будущее" (почти 419 тыс.), "Газфонде Пенсионные накопления" (319 тыс.), НПФ Сбербанка (157,2 тыс.).

По словам опрошенных газетой экспертов, рост числа граждан, не получивших накопительной части пенсионных выплат, связан с недостаточным информированием населения, устаревшими базами данных, затрудненным обменом данными между ПФР и фондами, а также сложностями процесса подачи заявления на назначение пенсии.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия сформирована у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

С 2014 года накопительная пенсия не формируется, на ее формирование введен мораторий, а отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма введена до 2023 года включительно.