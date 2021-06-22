Еврокомиссия потратила €2,9 млрд на предзаказы вакцины от коронавируса в 2020 году

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) впервые назвала сумму в €2,9 млрд, которая была потрачена на предзаказ вакцин против коронавируса от шести западных компаний в 2020 году. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

"Еврокомиссия в 2020 году потратила на контракты по предзаказу нашего портфеля вакцин €2,9 млрд, - заявил он. - Мы инвестировали в развитие производственных возможностей всех шести компаний. Это часть контракта с ними. Компании зарезервировали для ЕС определенное количество вакцин, взамен мы инвестировали в развитие их производственных возможностей. Из €2,9 млрд €750 млн внесли страны ЕС, а остальные деньги были взяты из бюджета ЕС".

Де Кеерсмакер подчеркнул, что не может ответить на вопрос, сколько получила каждая из компаний, поскольку эта информация остается конфиденциальной.

Еврокомиссия сформировала портфель из шести западных вакцин для стран ЕС и подписала контракты на их предзаказ в течение осени 2020 года, то есть до завершения испытаний и вывода на рынок всех этих вакцин. С августа по ноябрь 2020 года ЕК подписала контракты с AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Sanofi - GSK, и CureVac. С тех пор только первые четыре компании смогли создать достаточно эффективные вакцины, которые используются на европейском рынке, при этом поставки AstraZeneca и Johnson&Johnson странам ЕС оказались существенно ограничены из-за проблем с производством и их побочными эффектами.