Минобрнауки опровергло разработку федеральной программы по чипированию мозга

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная программа по чипированию мозга в России не разрабатывается, ее признали нецелесообразной на уровне правительства РФ в конце прошлого года. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее о разработке программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" с финансированием в 54 млрд рублей до 2029 года написала газета "Коммерсантъ".

"Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", - сообщили в пресс-службе.

Сообщалось, что источник "Коммерсанта", близкий к Минобрнауки, якобы рассказал, что при нем создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", с ее содержанием ознакомилась газета. Отмечалось, что документ якобы разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в марте, что якобы следует из копии письма главы РАН Александра Сергеева президенту с рабочей версией программы. Проработку Путин якобы поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.