Египет выступит в качестве страны - гостя юбилейного ПМЭФ в 2022 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Советник президента РФ Антон Кобяков и египетский посол в Москве Ихаб Наср обсудили во вторник участие Египта в качестве страны - гостя 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2022 году, а также вопросы возобновления авиасообщения между странами. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС пресс-релизе Фонда Росконгресс, который является организатором форума.

"Стороны обсудили участие Египта в качестве страны - гостя 25-го, юбилейного Петербургского международного экономического форума в следующем году, план подготовки к саммиту Россия - Африка, а также возобновление авиасообщения между странами и связанные с этим меры эпидемической безопасности", - говорится в пресс-релизе.

На встрече с Кобяковым посол Египта отметил, что Каир заинтересован во всестороннем развитии отношений с Москвой, а участие в ПМЭФ "напрямую способствует укреплению торгово-экономических отношений" между сторонами. В свою очередь советник президента РФ, который также является ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ, указал на начавшуюся подготовку к проведению саммита Россия - Африка в 2022 году.

"Мы высоко ценим вклад Египта в проведение первого саммита Россия - Африка в 2019 году, прошедшего под председательством лидеров наших стран. Уже сегодня мы начинаем подготовку к следующему саммиту, который должен состояться в октябре-ноябре 2022 года в одном из государств Африки, и в этом вопросе также рассчитываем на дружескую помощь Египта", - сказал Кобяков.

Он также поздравил посла с предстоящим возобновлением авиасообщения России с египетскими курортами. В этой связи Наср подчеркнул, что в Египте предусмотрены все необходимые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности туристов, в том числе была проведена вакцинация работников туристической сферы. Кроме этого, стороны обсудили российско-египетское сотрудничество в борьбе с пандемией.

В этом году Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня. Тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Он проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.