Эксперты: индекс Мосбиржи до конца года может превысить 4000 пунктов

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Индекс Мосбиржи до конца года может превысить рекордную отметку в 4000 пунктов, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Способствовать этому будут восстановление экономики после кризиса и рост цен на сырье.

На сегодняшний день отечественные индексы находятся недалеко от своих максимумов. При этом факторы, способные возобновить их устойчивый рост, постепенно иссякают, а негативные драйверы, связанные с ужесточением риторики ФРС и с санкционными опасениями - набирают обороты. Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе капитализация рынка РФ продолжит расти, однако и коррекцию в 3-5% от текущих уровней, необходимую для охлаждения роста последних недель, обойти не получится.

"Наши прогнозы на конец года - по-прежнему 3800 пункта (консервативный) - 4400 пункта (оптимистический) по индексу Московской биржи. При этом вероятность того, что реализуется оптимистический сценарий, высока", - заявил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Причиной тому служит высокий показатель инфляции, который проявляется в росте цен на сырье, что благоприятно для экспорта. При этом можно также ожидать, что международные фонды увеличат вложения в российские активы, добавил он.

То, что индекс вполне может превысить отметку в 4000 пунктов на горизонте нескольких месяцев, считают и в "Тинькофф инвестиции". Это произойдет в случае, если котировки Brent дойдут до $80 за баррель, полагает руководитель отдела по инвестиционному консультированию компании Кирилл Комаров.

"Тем не менее, сможет ли индекс долго продержаться на этом уровне - большой вопрос. Индекс Мосбиржи находится в большой зависимости от нефтегазовой индустрии, и, несмотря на сильные текущие тренды в росте цен на нефть и газ, они не могут продолжатся вечно", - добавил специалист.

Нет роста без коррекции

Рынок поставил новые рекорды в начале прошлой недели, и в моменте выглядит перегретым, считает руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых. Триггером к предстоящей коррекции выступает встреча президентов РФ и США, которая не принесла осязаемых позитивных результатов, а также настрой ФРС США приступить к повышению процентной ставки в 2023 году, добавила эксперт. При этом предстоящее снижение на российских площадках вряд ли будет глубокой. Так, в "Финаме" ждут просадку на 3-5% от текущих уровней.

Давление на рублевые активы оказывает и перспектива новых санкций. "Ранее помощник президента США Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон готовит новые санкции из-за ситуации с Навальным. Правда, мы уже выработали иммунитет к подобному негативу и серьезная реакция возможна лишь на угрозу жестких секторальных санкций, вероятность чего сейчас низкая", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Проблемой является и то, что сейчас на локальном рынке нет ожидаемых важных событий и драйверов для ралли. Поэтому пока что в значительной степени будет отыгрываться движение на ведущих биржах, считает Георгий Ващенко. В "Фридом финанс" в ближайшее время ждут неглубокую коррекцию к 3700 пунктам по индексу Московской биржи, а также еще на 100 пунктов на горизонте 2-3 недель.

Тем не менее, позитив от восстановления мировых экономик и прогресса вакцинации, который будет наблюдаться в улучшающихся отчетностях компаний, будет перевешивать риски инфляции и ужесточения монетарной политики, подчеркнул Кирилл Комаров. Поэтому, несмотря на высокую оценку рынка, в "Тинькофф инвестиции" ждут роста индекса SPX500 до конца года, хотя он и будет происходить с коррекциями. Повышения капитализации российского рынка акций на длинном горизонте также ждут и в "Финаме".