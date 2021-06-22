Ретейлеры отметили рекордные продажи напитков и кондиционеров в Москве и Петербурге

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские ретейлеры отметили рекордные продажи напитков, мороженого и кондиционеров в Москве и Санкт-Петербурге на фоне рекордно теплой погоды. Об этом опрошенные ретейлеры сообщили ТАСС.

"В связи с аномальной жарой в Москве и Санкт-Петербурге в последнюю неделю сеть "Магнит" отмечает рекордные продажи безалкогольных напитков и мороженого. Спрос на эти товары начал расти с 14 июня. Пик продаж зафиксирован 21 июня. Так, продажи напитков 21 июня по сравнению с 14 июнем выросли в 1,5 раза", - отметили в "Магните".

Самые популярные напитки - питьевая вода, квас и холодный чай. Продажи мороженого в Москве выросли в 1,3 раза, а в Санкт-Петербурге - в 2,2 раза. "Рекордное потребление напитков по стране зафиксировано 19 июня - это в 1,6 раз больше, чем в начале месяца. А большего всего мороженого жители страны приобрели 20 июня - в два раза больше, чем в начале месяца", - сообщили в "Магните".

По данным аналитиков Wildberries, за неделю с 14 по 20 июня по сравнению с аналогичными периодом прошлого года объемы продаж кондиционеров в денежном выражении выросли в 9,5 раза в годовом сопоставлении. Средний чек покупки кондиционеров составляет около 18 тыс. рублей. Также в 2-2,5 раза увеличился спрос на мини-холодильники и автомобильные холодильники.

Спрос на переносные вентиляторы и кондиционеры в последние две недели на Ozon вырос на 51% и 38% соответственно по сравнению с началом месяца. За последние две недели на площадке по сравнению с прошлым годом почти вшестеро увеличились продажи настенных кондиционеров и сплит систем, в четыре раза - ледогенераторов и в три раза - жалюзи. "Охладительное оборудование закупают и компании - за последние две недели самым крупным заказом со сплит-системами и кондиционерами стали 14 крупных напольных вентиляторов на сумму в 204 тыс. рублей", - отметили в Ozon.

В Wildberries также отметили рост продаж бейсболок на 67% и различных шляп для защиты от солнца на 32%. "Из напитков в жару россияне предпочитают пить квас (рост объемов продаж в денежном выражении составил почти три раза год к году) и газированную воду (рост в 2,5 раза)", - отметили эксперты Wildberries. Также россияне покупают и различные аппараты для самостоятельного изготовления мороженого - за прошлую неделю рост продаж составил семь раз год к году, отметили в Wildberries. Средний чек на мороженицу составил около 4 тыс. руб.