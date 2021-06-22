Туроператоры сообщили, что россияне не готовы перебронировать РФ на Турцию из-за штрафов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Некоторые туристы интересуются возможностью поменять тур по России на Турцию, но большинство отказывается от этой идеи из-за штрафов при перебронировании. Об этом ТАСС сообщили представители туроператорского рынка.

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"Фактически, по нашим наблюдениям, туристы, выбирающие отдых в Турции, и те, кто сейчас путешествуют по России - это разная аудитория. И многократный рост спроса на поездки в Турцию не вызвал массовых отказов от поездок по России. К тому же, отмены туров связаны со штрафами, что ведёт к удорожанию поездки, многие не готовы на это идти", - сказал ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Штрафы при перебронировании связаны с тем, что туроператор уже успел оплатить забронированную услугу у партнеров - принимающих компаний, отельеров, авиакомпаний, поясняют участники рынка. Например, штраф при отказе от авиабилета при невозвратном тарифе составляет 100% его стоимости, а штраф за отмену отеля может достигать как 50%, так и 100% стоимости забронированного номера, отметили в пресс-службе "Интуриста".

"Перебронирования туров с России на Турцию носят единичный характер. Запросы такие есть, однако, когда туристы узнают о штрафах и ФПР (фактически понесенных расходов - прим. ТАСС) за аннулированный тур вопрос в 99% случаев отпадает", - сказали ТАСС в пресс-службе" Интуриста".

Россия с 22 июня возобновила полноценное авиасообщение с Турцией. Первые организованные туристы из России уже направились на отдых в Анталью. Рейсы на курорты отправляются с полной загрузкой, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).