Абрамченко: тестирование контроля движения древесины от делянки до склада проведут осенью

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Тестирование системы, отслеживающей движение древесины от лесной делянки, где происходит заготовка древесины, до склада готовой продукции, пройдет предстоящей осенью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко, находящуюся с визитом в регионе.

"Посмотрели на объекте "Сегежа Групп" в режиме реального времени информационное взаимодействие, которое выстроено уже сегодня в информационной системе ЛесЕГАИС между Федеральным агентством лесного хозяйства и лесопромышленниками. Такое взаимодействие на первом этапе уже налажено. Коллеги из бизнеса подтвердили, тестирование прошло успешно, все необходимые формы документов заполняются, регистрация на сайте государственных услуг проходит без сбоев, все работает четко. На следующем этапе осенью мы будем тестировать цепочку прослеживаемости древесины - от заготовки на делянке до склада готовой продукции, до экспортных партий нашего товара", - процитировали в пресс-службе слова Абрамченко, после посещения Лесосибирского ЛДК No1 - крупнейшего в России лесоперерабатывающего комплекса.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, строгий учет и прозрачность всего процесса заготовки и переработки древесины - это необходимое условие декриминализации лесной отрасли и наведения порядка.

"Эту работу мы начали с крупными предприятиями лесного комплекса края. Сейчас тестируем и отрабатываем отдельные моменты. В перспективе модель будет распространена на всех, кто работает в лесопромышленном комплексе. Уверен, мы стоим на пороге очень серьезных изменений в лесной отрасли", - сказал Усс.

Вице-премьер Абрамченко находится в Красноярском крае 21-22 июня. Она провела совещания, связанные с реализацией федерального проекта "Чистый воздух".