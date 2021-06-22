Уровень безработицы в Екатеринбурге с конца 2020 года снизился в четыре раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Число безработных екатеринбуржцев снизилось в 2021 году в четыре раза после пиковых значений прошлого года, в частности с 44 тыс. безработных, зарегистрированных в городе в конце 2020 - начале 2021 годов. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании гордумы во вторник.

"В Екатеринбурге, как и в целом по России и области, весной и летом 2020 года стремительно росла регистрируемая безработица. Так, уровень безработицы по состоянию на 1 января текущего года составлял 6,3%, количество безработных граждан, которые состоят на учете в органах занятости, составляло более 44 тыс. человек. Для восстановления занятости администрацией города Екатеринбурга совместно с правительством Свердловской области разработан и реализуется план мероприятий. Об эффективности мер, которые были введены за шесть месяцев текущего года говорит сокращение численности зарегистрированных безработных почти в четыре раза относительно конца 2020 года", - сказал он.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что с сентября прошлого года уровень безработицы в регионе снизился вдвое - до 60 тыс. человек. Заработная плата в Свердловской области в 2020 году составила 43 тыс. 154 рубля с ростом на 5% к уровню 2019 года.