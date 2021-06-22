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На выставке "Иннопром" подпишут документы о создании новых кластеров под Владимиром

Экспозиция пройдет с 5 по 8 июля

ТАСС, 22 июня. Меморандумы о намерениях создать межрегиональные кластеры транспортного машиностроения и инженерных систем на территории Владимирской области планируют подписать на площадке международной промышленной выставки "Иннопром". Она пройдет с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Об этом по итогам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Владимирской области Владимира Сипягина сообщается во вторник на сайте Минпромторга РФ.

Одной из основных тем встречи стало формирование межрегиональных кластеров транспортного машиностроения и инженерных систем на территории Владимирской области.

"Минпромторг готов оказать методическую поддержку в формировании промышленных кластеров на территории Владимирской области, а также в возможно короткий срок рассмотреть соответствующие документы. В целях ускорения процесса формирования министерство поддерживает предложение Владимирской области о подписании меморандумов о намерениях на площадке Минпромторга России в рамках международной промышленной выставки "Иннопром"-2021", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

Предпосылкой к созданию кластеров на территории региона является размещение предприятий машиностроения и металлообработки во Владимирской области. Машиностроение специализируется на выпуске станков, транспортных средств, тракторов, экскаваторов. При этом существенное значение играют высокотехнологичные предприятия ОПК.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВладимирская областьСипягин, Владимир Владимирович
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