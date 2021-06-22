Минфин будет ежеквартально мониторить средние зарплаты в сфере общепита

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минфин с 2022 года будет ежеквартально мониторить средние зарплаты и численность работников в сфере общепита в рамках эксперимента по освобождению от НДС предприятий общественного питания с выручкой до 2 млрд рублей. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, реализующий предложение президента Владимира Путина о пилотном проекте для компаний общепита, призванном облегчить их переход на общий налоговый режим. На пленарном заседании ПМЭФ Путин отметил, что попавшие в проект компании будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год.

"С 1 января 2022 года Минфин будет ежеквартально мониторить средний уровень зарплаты и занятости в сегменте общепита", - заявил Сазанов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что эксперимент по отмене НДС для предприятий общепита с выручкой до 2 млрд рублей в год позволит обелить этот сектор и получить дополнительные налоги. По словам Силуанова, участвовать в эксперименте смогут около 500 компаний общепита.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов также отметил, что проект может начаться осенью и будет продолжаться минимум год.

Генеральный директор Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) Александр Исаевич считает, что мера по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость заведений общепита, чьи ежегодные доходы не будут превышать 2 млрд рублей, может затронуть порядка 90% компаний отрасли.