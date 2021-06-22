В Подмосковье стартовал сбор предложений по определению территорий для защиты от застройки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сбор предложений по определению "зеленых зон" на территории городов Московской области, на которых не будет допускаться застройка, стартовал на персональном портале "Добродел". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Каждый житель Подмосковья может предложить три зеленые территории в своем округе. Для этого нужно зайти на портал "Добродел", выбрать в голосовании свой городской округ, поставить точку на карте, которая соответствует любимой "зеленой зоне", и написать пару слов, почему данная зона важна. Можно также приложить фотографию территории. После сбора предложений будут отобраны зоны для включения в геоинформационную систему", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

В пресс-службе рассказали, что сбор предложений по "зеленым зонам" продлится с 22 июня по 18 июля. После этого будут отобраны наиболее популярные зоны для внесения в Региональную геоинформационную систему (РГИС).

"В настоящее время с помощью администраций городских округов Московской области в систему РГИС, которой пользуются все ведомства правительства Московской области в своей работе, внесены первые зоны - дворы, городские пространства с деревьями, места прогулок с детьми и занятий спортом. Одновременно с этим процессом нам важно получить мнение жителей городов, непосредственных пользователей данных зеленых территорий, чтобы обеспечить защиту любимых мест от застройки", - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.