Сумма ущерба от лесных пожаров в Тюменской области превысила 30 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Более 400 природных пожаров произошло на территории Тюменской области, сумма ущерба составила более 30 млн рублей, сообщил журналистам прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Михаил Денисенко.

"На сегодняшний день в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб от лесных пожаров составил более 30 млн рублей", - сказал он.

Денисенко добавил, что в 2020 году произошло 86 природных пожаров на площади 663 га, при этом ущерб от лесных пожаров составил порядка 43 тыс. рублей. По словам Денисенко, в органы дознания МЧС по Тюменской области поступило 68 материалов проверок по фактам лесных пожаров, по результатам проверок возбуждено 24 уголовных дела по ст. 261 УК РФ.

По данным регионального оперативного штаба, на сегодняшний день в Тюменской области действуют четыре лесных пожара.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. Введен режим повышенной готовности на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов - гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Режим ЧС муниципального характера в лесах сохраняется на территории Вагайского района.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, применяется авиация.