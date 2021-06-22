{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Собянин объявил о переводе всех ресторанов и кафе на "бесковидный" режим с 28 июня

Посещать кафе и ресторанов в Москве смогут только привившиеся от COVID-19
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привившиеся от COVID-19 не ранее чем за полгода либо с отрицательным тестом, действующим три дня, сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

На эту тему
Кафе Москвы станут "бесковидными". Собянин объявил о новых мерах из-за пандемии
Кафе Москвы станут "бесковидными".

"Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида". Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней", - написал он.

Московские рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у вакцинированных от новой коронавирусной инфекции посетителей. Не выполняющие это требования предприятия общепита смогут работать только на вынос или доставку, сообщил мэр.

"Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку", - написал он.

Бумажные справки и сертификаты о вакцинации не будут действовать для посещения в "бесковидных" заведений Москвы, также отметил мэр.

"Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием: электронной медицинской карты города Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги. Стопкоронавирус", либо в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут", - написал Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Восстановление системы орошения для облепиховых полей в Бурятии потребует 1 млрд рублей
Власти региона намерены ознакомиться с технологиями Алтайского края в садоводстве и растениеводстве и договориться о поставках посадочного материала для восстановления облепиховых плантаций
Читать полностью