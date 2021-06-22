МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полеты в Турцию возобновили 10 российских авиакомпаний, следует из сообщения Росавиации. Всего в первый день полноценного возобновления авиасообщения между странами планируется выполнить 78 рейсов, 54 из них - чартерные.

И увеличит число рейсов еще в несколько

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

На данный момент допуск на полеты в Турцию есть у 12 российских авиакомпаний, напомнили в Росавиации. Летать на данный момент можно в пять городов Турции: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум, напомнили в Росавиации, а осуществлять полеты в Турцию - из 32 городов РФ.

"Ожидается, что 22 июня будет выполнено 78 регулярных и чартерных рейсов, из которых российские авиакомпании выполнят - 54 рейса. Сегодня запланированы полеты "Аэрофлота", Royal Flight, Smartavia, Azur air, "Икар", "Ямал", "Северный ветер", "Победа", Red Wings, S7, "Россия", - сообщили в Росавиации.

"Ранее на основании решений Межведомственной комиссии по допускам авиакомпаний к воздушным перевозкам 12 российским авиаперевозчикам выдано более 160 допусков на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в семь городов на территории Турции", - добавили в Росавиации.

С сегодняшнего дня Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции.

Как сообщалось ранее, с 25 июня "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов с двух раз в неделю до двух рейсов в день. Также с 25 июня национальная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Анталью, Даламан и Бодрум. Более того, в "Аэрофлоте" не исключили дальнейшего увеличения количества рейсов в Турцию в зависимости от спроса и загрузки рейсов.