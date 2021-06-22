Правительство выделило 5 млрд рублей на создание лесопожарного центра "Север"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство РФ направило на создание лесопожарного центра "Север" в Красноярском крае 5 млрд рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Лесопожарный центр "Север" - это насущная необходимость нашей страны. На его создание правительством выделено 5 млрд рублей - на закупку техники, набор личного состава, на оснащение необходимым оборудованием парашютистов и десантников-пожарных. Мы оценили инфраструктуру аэропорта, осмотрели ангары для техники и воздушных судов, места размещения огнеборцев. Красноярский край как основная база центра готов", - сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что центральный аэропорт базирования лесопожарного центра "Север", структурного подразделения Авиалесоохраны, расположен в поселке Черемшанка Красноярского края. Центр будет оказывать помощь наиболее горимым регионам - тушить пожары на труднодоступных и удаленных территориях Сибири и Дальнего Востока, прежде всего в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Иркутской области и Забайкальском крае, Республике Бурятия. Кроме того, центр сможет оказывать помощь при борьбе с пожарами в Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области, Камчатском крае. Центр рассчитан на 390 сотрудников.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в крае начнет работу межрегиональный лесопожарный центр "Север". Основная задача центра - ликвидация возгораний в труднодоступных территориях. Инициатором создания центра выступил губернатор Александр Усс. Проект одобрил президент России Владимир Путин.