Первые после возобновления авиасообщения туристы из России прибыли в Турцию

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Первая после возобновления в полном объеме авиасообщения между РФ и Турцией группа российских туристов прибыла во вторник в Анталью. Как сообщило Anadolu Agency, лайнер авиакомпании Turkish Airlines доставил из аэропорта "Внуково" 132 отдыхающих россиян. Всего во вторник ожидается прибытие более 12 тыс. туристов из России на 44 самолетах.
Речь идет об организованных туристах, которые отдыхают по линии туроператоров, сказала ранее ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в минувшую пятницу принял решение о восстановлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.
В прошлом году в Турции побывали 2,1 млн россиян, а в 2019-м, до пандемии, - 6 млн, что составило 12% всех иностранных туристов в стране, указывает агентство.
В этом году, по данным АТОР, в Турции, начиная с 22 июня и до конца сентября, могут отдохнуть 3 млн россиян. При этом, как ожидается, высокий сезон может продлиться и в октябре при условии хорошей погоды и при благоприятных ценах.