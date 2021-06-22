Первые после возобновления авиасообщения туристы из России прибыли в Турцию

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Первая после возобновления в полном объеме авиасообщения между РФ и Турцией группа российских туристов прибыла во вторник в Анталью. Как сообщило Anadolu Agency , лайнер авиакомпании Turkish Airlines доставил из аэропорта "Внуково" 132 отдыхающих россиян. Всего во вторник ожидается прибытие более 12 тыс. туристов из России на 44 самолетах.

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Речь идет об организованных туристах, которые отдыхают по линии туроператоров, сказала ранее ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в минувшую пятницу принял решение о восстановлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.

В прошлом году в Турции побывали 2,1 млн россиян, а в 2019-м, до пандемии, - 6 млн, что составило 12% всех иностранных туристов в стране, указывает агентство.

В этом году, по данным АТОР, в Турции, начиная с 22 июня и до конца сентября, могут отдохнуть 3 млн россиян. При этом, как ожидается, высокий сезон может продлиться и в октябре при условии хорошей погоды и при благоприятных ценах.