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Восстановление системы орошения для облепиховых полей в Бурятии потребует 1 млрд рублей

Власти региона намерены ознакомиться с технологиями Алтайского края в садоводстве и растениеводстве и договориться о поставках посадочного материала для восстановления облепиховых плантаций

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии намерены восстанавливать плантации облепихи в Селенгинском районе, где ранее эти ягодные поля занимали площадь в 1 тыс. га. На восстановление оросительной системы полей понадобится около 1 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства республики, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.

"Мы хотели бы посмотреть технологии Алтайского края в растениеводстве и садоводстве. Посадочный материал нам нужен будет. У нас был совхоз "Облепиховый", ранее он существовал на площади 1 тыс. га, это облепиховые поля. К сожалению, все находится в запустении. Там была создана специальная оросительная система. Она, к сожалению, разрушена и восстановление требует почти 1 млрд рублей. Есть люди, готовые заниматься облепихой, она в Бурятии растет хорошо, у нас много было плантаций, но самая большая в Селенгинском районе, на 1 тыс. гектаров. Надо все это восстанавливать", - сказал министр во время подписания плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с Алтайским краем.

В свою очередь, зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов выразил готовность к поставкам в Бурятию посадочного материала для восстановления облепиховых плантаций.

"В советское время было всего два региона, которые могли производить качественную облепиху и облепиховое масло - это Бурятия и Алтайский край. Мы свои позиции сохранили: до 2,5 тыс. тонн ягоды ежегодно собираем и перерабатываем. Неплохо было бы организовать поставки в Бурятию посадочного материала", - сказал Лукьянов.

Он отметил, что в настоящее время саженцы облепихи и жимолости в Алтайском крае активно закупает Китай.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве регионов в декабре 2020 года. В настоящее время Алтай поставляет в Бурятию мукомольно-крупяную продукцию, растительное масло, свинину, кормосмеси и другие продукты АПК. Около 60% муки, поставляемой в Бурятию, привозят именно из Алтайского края.

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РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичАлтайский крайБурятияТоменко, Виктор Петрович
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