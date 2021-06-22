Исследование: качество жизни горожан повысится с распространением шеринговых сервисов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Распространение шеринговых сервисов (краткосрочной аренды) автомобилей, велосипедов и самокатов в городах повысит качество жизни населения. Об этом ТАСС заявил глава блока аналитики и маркетинга ВЭБ.РФ Андрей Самохин, ссылаясь на исследование ВЭБ и PwC в России "Индекс качества жизни в городах России".

Согласно данным исследования, лидерами по уровню автомобилизации в России являются Камчатский край, Приморский край и Республика Адыгея. Однако в среднем по России этот показатель на 32% ниже, чем в странах - участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Сегодня важнейшей задачей является поиск баланса по автомобилизации - c одной стороны, поддержать мобильность населения и качество его жизни, с другой стороны - не ухудшать экологическую обстановку в городах, состояние общественного здоровья", - отметил Самохин.

При этом, по его словам, все больше жителей городов хотели бы добираться до места работы или учебы на личном автомобиле (50%) и на велосипеде или самокате (13%). Это открывает широкую нишу для развития шеринг-сервисов, которые способны удовлетворить потребность граждан, считает Самохин. Так, в 33% городов - участников исследования уже действуют операторы каршеринга, а 37% городов внедрили шеринговый сервис велосипедов и самокатов. В исследовании участвовали 120 российских городов.