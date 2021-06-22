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Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков объемом 50 млрд руб.

Торги пройдут 23 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 23 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме 30 млрд руб. по номинальной стоимости, а также ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 июля 2029 года в объеме 20 млрд руб. по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, говорится в сообщении министерства.

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