Рестораны в Москве могут лишиться 90% посетителей из-за COVID-free режима

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московские рестораны могут лишиться 90% посетителей из-за перевода заведений на "бесковидный" режим с 28 июня. Об этом заявил во вторник ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

Собянин объявил о переводе всех ресторанов и кафе на "бесковидный" режим с 28 июня

"Рестораны не смогут работать в режиме, когда с 28 июня они лишатся 90% своих гостей. Такие вещи можно вводить, когда у нас 60% вакцинированных - рестораны, потерявшие 40% гостей, еще как-то разберутся", - сказал Миронов. По его словам, принятое решение негативно отразится на отрасли.

Как ранее сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только переболевшие от ковида не ранее чем за полгода до визита, привившиеся от ковида либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня.

Как сообщалось ранее, с 28 июня рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку. Остальные заведения смогут работать без ограничений по времени и не требовать от посетителей носить маски и перчатки (для персонала это остается обязательным).

При этом развлекательные мероприятия в барах и ночных клубах с 23:00 до 06:00 по-прежнему запрещены.