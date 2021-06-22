Титов попросил власти Москвы детально разъяснить бизнесу требования по проверке QR-кодов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил правительство Москвы детально разъяснить бизнесу требования по проверке QR-кодов у посетителей. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Пока что у предпринимателей остается немало не отвеченных вопросов - не по сути, а именно по процедуре. Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов. Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе", - сказал он.

По его словам, статистика заболеваемости вынуждает власти "все глубже вмешиваться в бизнес-процессы, и, разумеется, комфорта предпринимателям это не добавляет". "В этой ситуации очень важно, чтобы стороны услышали друг друга. Потому что бизнес уже не раз подтвердил, что готов исполнять санитарные требования, это лучше, чем закрытие. Но чиновники должны не только спускать запреты и ограничения, но и объяснять, как работать в новых условиях - вплоть до малейших деталей", - заключил Титов.

Ранее сообщалось, что московские рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у вакцинированных от коронавируса посетителей. Не выполняющие это требования предприятия общепита смогут работать только на вынос или доставку.