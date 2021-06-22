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Пандемия COVID-19

Мантуров заявил, что зарубежные площадки с июля будут выпускать 5-6 млн доз "Спутника V"

По словам главы Минпромторга, завершается поставка по контракту, рассчитанному в общей сложности почти на 37 млн двойных доз вакцины

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Производство российской вакцины "Спутник V" за рубежом с июля составит 5-6 млн доз ежемесячно, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Слова министра приводит пресс-служба Совета Федерации.

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"На сегодняшний день все технологические процессы налажены, и, начиная с июля, исходя из планов предприятий, можно будет обеспечивать производство до 30 млн доз только "Спутник V". А если мы говорим дополнительно о производстве за рубежом, то это еще около 5-6 млн доз", - сказал министр.

По словам Мантурова, завершается поставка по контракту, рассчитанному в общей сложности почти на 37 млн двойных доз вакцины. С Российским фондом прямых инвестиций налажен механизм использования зарубежных площадок, куда направляется субстанция для производства вакцин, сказал министр.

Мантуров ранее назвал вакцинацию эффективной альтернативой локдауну в РФ. По его словам, Россия полностью обеспечена вакциной от коронавируса, запасы составляют 5 млн доз.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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