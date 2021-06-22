"Опора России" предложила освободить рестораны от налогов в бюджет Москвы из-за Covid-free

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Перевод столичных заведений общепита на "бесковидный" режим с 28 июня может спровоцировать падение их выручки, мерой поддержки для них может стать освобождение от налогов в московский бюджет за II квартал. Такое мнение во вторник ТАСС высказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Вот это может быть мерой поддержки - списание полностью налогов в московский бюджет с рестораторов за второй квартал. <...> Так, как это сделало в свое время федеральное правительство", - сказал он, отвечая на вопрос о том, потребуются ли отрасли дополнительные меры поддержки.

Как заявил ранее во вторник ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, столичные рестораны в Москве могут лишиться 90% посетителей из-за перевода заведений на "бесковидный" режим с 28 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать места общественного питания в столице с 28 июня смогут только те, кто прошел вакцинацию от ковида, переболел не ранее чем за полгода до визита либо предъявил отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три дня.