Крым по примеру Иркутской области намерен выделять средства на возобновление бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены обратиться к президенту России с просьбой поддержать предложение о выплате предпринимателям средств на возобновление бизнеса после подтоплений, сообщила во вторник журналистам вице-премьер региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

"У нас есть пример Иркутской области (где летом 2019 года произошло масштабное наводнение), когда был определенный указ президента, и выделялись средства на возобновление работы бизнеса. То есть не на компенсацию утерянного имущества, а именно на возобновление работы бизнеса. Глава республики готовит такое обращение к президенту", - сказала Романовская.

По ее словам, власти также рассматривают вопрос компенсации ущерба за поврежденные автомобили. "Пока это обсуждается. Прецедента такого не было", - уточнила Романовская.