МЭР предложило провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств (за исключением наркотических, сильнодействующих и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%). Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.

В настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на продажу рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом. Как отмечается в проекте поправок в ФЗ-61 "Об обращении лекарственных средств", предлагается предоставить участникам экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций "возможность продажи рецептурных лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, сильнодействующих лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) дистанционным способом".

Как говорится в пояснительной записке, экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств в ряде регионов предложила установить онлайн-площадка Ozon. В пояснительной записке к проекту также говорится, что законопроект позволит повысить как физическую, так и экономическую (за счет усиления конкуренции) доступность рецептурных лекарственных препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии. "Создание возможности дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов станет дополнительным механизмом поддержки мелких добросовестных предпринимателей, работающих на аптечном рынке, позволив им расширить клиентскую базу и выйти на новый рынок дистанционной торговли", - отмечается в пояснительной записке.

По данным газеты "Коммерсантъ", первыми пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов запустят Москва, Московская и Белгородская области.

Мнение Ozon

Как сообщили ТАСС в Ozon, разрешение дистанционной продажи рецептурных препаратов - "логичное продолжение развития фармацевтического рынка, который двигается к большей прозрачности и удобству для разных групп населения". По собственным данным площадки, в январе - марте 2021 года штучные продажи безрецептурных препаратов оказались на четверть выше, чем в высокий сезон IV квартала 2020 года.

"Ozon предложил установить экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств в ряде регионов, где есть необходимая нормативно-правовая база и технологические возможности для внедрения такой инновации, как электронный рецепт. Разрешение дистанционной продажи рецептурных лекарственных средств позволит существенно повысить их доступность для населения и минимизирует риски нарушений, связанных с их отпуском. Сам Ozon технологически готов обеспечить прозрачный безопасный процесс продажи по электронному рецепту и доставки", - отметили в компании.