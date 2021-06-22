"Газпром" сообщил, что санкции затронули менее 1% добычи группы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Санкции США и Евросоюза, введенные в отношении России и ряда российских компаний, затронули менее 1% от общего объема добычи компаний группы "Газпром". Об этом говорится в материалах холдинга к встрече с инвесторами, проведенной в рамках размещения евробондов компании (с которыми ознакомился ТАСС).

В 2014 году США и Евросоюз ввели секторальные санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли, запретив своим компаниям добычу нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и трудноизвлекаемых месторождениях, поставку оборудования для разведки и добычи в этих районах, а также поставку услуг в этих сферах.

Сам "Газпром" не попал под санкции, компания также не попала под ограничения по привлечению заемного финансирования за рубежом (за исключением Канады).

В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 млрд куб. м газа. В 2021 году планирует увеличить этот показатель на 11,7%, до 506,5 млрд куб. м. "Газпром нефть" (входит в группу "Газпром") в 2020 году сохранила добычу углеводородов на уровне 96 млн тонн нефтяного эквивалента.

"Газпром" планирует разместить 6-летние евробонды в швейцарских франках. Глобальными координаторами размещения выступают Газпромбанк и J. P. Morgan. Ориентир купона и дата размещения бумаг еще не объявлены.