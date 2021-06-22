Омбудсмен Татулова считает невыполнимым перевод ресторанов Москвы на COVID-free с 28 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова считает невыполнимым перевод заведений общепита в Москве на "бесковидный" режим с 28 июня. Об этом она сообщила во вторник ТАСС.

"Это решение неожиданное, невыполнимое. В ресторанах дикая нехватка сотрудников, а чтобы выполнять новый указ мэра, нам еще и охрану надо нанять [для проверки данных о вакцинации или ПЦР-тестов посетителей]. Если посмотреть статистику заражений коронавирусом, то рестораны не являются основным местом для распространения вируса: у нас все сотрудники носят маски и перчатки, столы стоят далеко друг от друга", - сказала она.

При этом, по ее словам, предприниматели столицы активно ведут работу среди своих сотрудников и клиентов по разъяснению необходимости вакцинации.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева сказала ТАСС, что "бизнес готов включаться в вакцинацию, но нужны способы и идеи, как предупредить "узкие места", которые могут быть у каждой отрасли свои".

Как ранее сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только переболевшие от ковида в течение шести месяцев, привившиеся от ковида либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня. Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.