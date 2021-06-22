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Омбудсмен Татулова считает невыполнимым перевод ресторанов Москвы на COVID-free с 28 июня

Эксперт отметила, что, согласно статистике, рестораны не являются основным местом для распространения вируса

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова считает невыполнимым перевод заведений общепита в Москве на "бесковидный" режим с 28 июня. Об этом она сообщила во вторник ТАСС.

"Это решение неожиданное, невыполнимое. В ресторанах дикая нехватка сотрудников, а чтобы выполнять новый указ мэра, нам еще и охрану надо нанять [для проверки данных о вакцинации или ПЦР-тестов посетителей]. Если посмотреть статистику заражений коронавирусом, то рестораны не являются основным местом для распространения вируса: у нас все сотрудники носят маски и перчатки, столы стоят далеко друг от друга", - сказала она.

При этом, по ее словам, предприниматели столицы активно ведут работу среди своих сотрудников и клиентов по разъяснению необходимости вакцинации.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева сказала ТАСС, что "бизнес готов включаться в вакцинацию, но нужны способы и идеи, как предупредить "узкие места", которые могут быть у каждой отрасли свои".

Как ранее сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только переболевшие от ковида в течение шести месяцев, привившиеся от ковида либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня. Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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