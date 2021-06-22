Титов: бизнес готов на все условия в борьбе с пандемией, если они позволяют работать

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские предприниматели готовы выполнять все условия по противодействию коронавирусу, если они позволяют не закрывать бизнес. Об этом заявил во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя перевод заведений общепита в Москве на "бесковидный" режим с 28 июня.

"Бизнес готов на все условия по противодействию эпидемии коронавируса, если они позволят ему работать. И, конечно, же предприниматели будут рады любой поддержке, если она будет реальной и для ее получения не придется получать второе "бюрократическое" образование", - сказал он.

По словам Титова, власти должны "четко выстроить механизм получения и проверки QR-кодов и другие нюансы, например для переболевших с антителами, которым пока нельзя ни получить код, ни показать справку и анализ". "Еще раз хочу повторить: все принимаемые меры должны быть направлены на противодействие распространению вируса, а не на преодоление квестов. Это тяжелая ситуация и для власти, и для бизнеса, и для людей", - добавил он.

Как ранее сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только переболевшие в течение шести месяцев, привившиеся или имеющие отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.