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Пандемия COVID-19

Власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что пока обращений от бизнеса не было, но когда они поступят, их рассмотрят

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Москвы готовы рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса при поступлении от предпринимателей обращений. Об этом сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Такой вариант, конечно, есть. При этом меры поддержки, которые действовали в прошлом году, когда рестораны были закрыты, помогли им выжить - у нас сеть общепитов практически восстановилась, а у многих ресторанных сетей даже возросла выручка по отношению к 2019 году. <...> В настоящее время у нас пока обращений нет от бизнеса. Сейчас, когда они поступят, мы их обязательно рассмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения новых мер по поддержке бизнеса.

Согласно размещенным на сайте мэра столицы Сергея Собянина данным, более 57 тыс. организаций охвачены мерами поддержки, предусмотренными властями Москвы во время пандемии.

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