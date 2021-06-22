Власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Москвы готовы рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса при поступлении от предпринимателей обращений. Об этом сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" .

"Такой вариант, конечно, есть. При этом меры поддержки, которые действовали в прошлом году, когда рестораны были закрыты, помогли им выжить - у нас сеть общепитов практически восстановилась, а у многих ресторанных сетей даже возросла выручка по отношению к 2019 году. <...> В настоящее время у нас пока обращений нет от бизнеса. Сейчас, когда они поступят, мы их обязательно рассмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения новых мер по поддержке бизнеса.

Согласно размещенным на сайте мэра столицы Сергея Собянина данным, более 57 тыс. организаций охвачены мерами поддержки, предусмотренными властями Москвы во время пандемии.