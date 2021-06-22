Центр "Мой бизнес" в Иванове стал региональным оператором "Сколково"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новый, 18-й по счету, региональный оператор Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) создан в Ивановской области. Это упростит для компаний региона получение статуса резидента инновационного центра, а также позволит претендовать на гранты Фонда, сообщила во вторник пресс-служба "Сколково".

"Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области" получил статус регионального оператора "Сколково". Символический старт работы дал вице-президент по региональному и международному развитию Фонда Юрий Сапрыкин в присутствии губернатора Станислава Воскресенского", - говорится в сообщении.

В рамках открытия состоялась встреча с ректорами ключевых вузов региона - химико-технологического, политехнического и энергетического университетов. Питч-сессию перед представителями "Сколково" и центра "Мой бизнес" провели потенциальные участники проекта - соискатели статуса резидента Фонда. Наиболее перспективные исследования и разработки, как отмечается в сообщении, были продемонстрированы в медицине, легкой промышленности и энергетике.

"Сегодня впервые мы наделяем статусом региональный оператор Центр "Мой Бизнес". Иваново - город, в котором сосредоточены более 40 тыс. предпринимателей, 13 вузов, и мы надеемся, что та работа, которую мы проводим совместно с коллегами, будет давать свои результаты в виде создания новых высокотехнологичных компаний", - сказал Сапрыкин, слова которого приводятся в сообщении.

Присвоение статуса оператора "Сколково" центру "Мой Бизнес", как пояснили в Фонде, упростит для компаний региона получение статуса резидента Инновационного центра. Для резидентов, в частности, предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%. При этом ввозимое исследовательское оборудование не будет облагаться таможенными пошлинами и НДС.

Кроме того, резиденты получат доступ к методологии и практикам "Сколково" и менторскую помощь, в том числе в вопросах выхода на международные рынки, получения грантов по различным программам. А также резиденты проекта смогут участвовать в обучающих программах и стажировках. Например, планируется, что осенью пройдет практико-ориентированная программа "Навигатор инноватора" для студентов, аспирантов, молодых ученых, планирующих или уже реализующих научно-технологический проект.