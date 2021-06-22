На фабрике под Смоленском состоялось открытие швейного цеха

ТАСС, 22 июня. Цех по пошиву спецодежды на базе Починковской швейной фабрики в Смоленской области, открытие которого дважды откладывали в 2020 году из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, начал работу. Об этом сообщил во вторник губернатор Алексей Островский на странице во "ВКонтакте" по итогам посещения предприятия.

"В Починке заработал новый швейный цех общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Его строительство осуществлялось в рамках соглашения, которое мы подписали в конце 2018 года на региональном форуме "Территория развития". Социальный эффект от реализации инвестпроекта выразился в создании 60 дополнительных рабочих мест. Еще 50 будут созданы в самое ближайшее время", - сообщил Островский.

Губернатор отметил, что в связи с открытием нового цеха освободились помещения, где ранее размещалось производство. Это позволило увеличить площади для хранения готовой продукции. "Фабрика является значимым работодателем в масштабах региона - ее филиалы открыты в Ельне и поселке Стодолище. На данный момент численность персонала составляет около 600 человек", - добавил Островский.

Как сообщалось, новый швейный цех планировали открыть в июне 2020 года, затем срок открытия передвинули на декабрь того же года.

Починковская швейная фабрика входит в состав производственной фирмы "Техноавиа", которая является одним из крупнейших в РФ производителей и поставщиков спецодежды и средств индивидуальной защиты. Компания выпускает свыше 5,5 млн швейных изделий и 1,1 млн пар защитной обуви в год. Среди ее заказчиков - "Лукойл", "Газпром", "Норникель", "Росавиация" и ряд других компаний.