Суд в Швеции отклонил апелляции Huawei на решение о запрете по сетям 5G

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Административный суд Стокгольма отклонил две апелляции китайской компании Huawei, которая обжаловала запрет Управления почты и телекоммуникаций Швеции (PTS), закрывающий для китайской компании шведский рынок в сфере оборудования для нового поколения мобильной связи 5G. Об этом судебная инстанция сообщила во вторник в пресс-релизе.

Административный суд считает, что использование компонентов Huawei для ключевых функций сетей 5G "может повредить безопасности Швеции" и что "существующие продукты Huawei должны быть сняты с производства к 1 января 2025 года".

"Безопасность Швеции - веская причина, и административный суд принял во внимание, что только полиция безопасности и вооруженные силы вместе обладают общей картиной ситуации с безопасностью и угрозами Швеции", - отметил председателя суда Ульрик Мелин, чьи слова приводятся в сообщении.

20 октября прошлого года в преддверии первых аукционов частот для сетей 5G, на которые были допущены компании Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige и Teracom, управление сообщило о разработке ряда требований к участникам с точки зрения национальной безопасности. Одним из условий стало полное отсутствие продуктов Huawei в разворачиваемых новых системах. Компания обжаловала это решение, а суд первой инстанции снял запрет на время рассмотрения апелляции.

В соответствии с новым законодательством, вступившим в силу 1 января 2020 года, рассмотрение заявлений на участие в тендере было проведено в консультации со шведскими вооруженными силами и полицией безопасности, чтобы гарантировать, что использование радиооборудования в этих диапазонах не причинит вреда безопасности Швеции.