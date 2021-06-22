Кабмин подготовит ряд новых мер по стабилизации ситуации на рынке топлива

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минэнерго по поручению вице-премьера России Александра Новака проработает ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке топлива. В частности, Минэнерго изучит целесообразность введения временного запрета экспорта бензина, а также установление максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен на топливо, говорится в сообщении кабмина РФ по итогам совещания Новака с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты.
"Необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проработает возможность увеличения в третьем квартале 2021 года минимально допустимого объема продажи бензина и дизеля на бирже на 1 процентный пункт - до 12% для бензина (с 11%), и до 8,5% (с 7,5%) для дизельного топлива. Кроме того, ФАС поручено разработать инструмент по контролю за исполнением этого поручения со стороны участников топливного рынка.
ФАС и СПбМТСБ также должны подготовить изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами и предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.
Ситуация на рынке топлива в РФ
Вице-премьер считает, что ситуация на рынке топлива в России пока еще не в полной мере стабилизировалась, хотя компании и выполняют все рекомендации правительства.
По его словам, текущая ситуация находится под влиянием конъюнктуры мировых рынков, в частности, растущих нефтяных котировок. "Это давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои обязательства. В то же время, ситуация пока в полной мере не стабилизирована", - отметил он.
Новак подчеркнул, что важнейшей целью остается сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции. "Для этого внесен ряд поправок в законодательство, скорректирован в соответствии с предложениями компаний демпфер на топливо", - уточнил вице-премьер.
По последним данным Росстата средние потребительские цены на бензин в России растут выше инфляции. Например, с 7 по 13 июня 2021 года они увеличились на 8 копеек и превысили 48 рублей за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 копеек - до 45,26 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 копеек - до 48,96 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 11 копеек - до 55,74 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 7 копеек - до 49,77 рубля за литр.
Растут цены в оптовом сегменте. Например, стоимость дизельного топлива увеличилась на торгах на бирже 16 июня до 52,01 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 15 июня исторический максимум.
Ранее в Минэнерго заявили, что объем предложения дизельного топлива на внутреннем российском рынке в два раза превышает объем потребления, но на рынок оказывают влияние внешние факторы, в числе которых рост цен на нефть. При этом в министерстве подчеркнули, что рост розничных цен на дизельное топливо сохранится на уровне инфляции.