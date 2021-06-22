Кабмин подготовит ряд новых мер по стабилизации ситуации на рынке топлива

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минэнерго по поручению вице-премьера России Александра Новака проработает ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке топлива. В частности, Минэнерго изучит целесообразность введения временного запрета экспорта бензина, а также установление максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен на топливо, говорится в сообщении кабмина РФ по итогам совещания Новака с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты.

"Необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проработает возможность увеличения в третьем квартале 2021 года минимально допустимого объема продажи бензина и дизеля на бирже на 1 процентный пункт - до 12% для бензина (с 11%), и до 8,5% (с 7,5%) для дизельного топлива. Кроме того, ФАС поручено разработать инструмент по контролю за исполнением этого поручения со стороны участников топливного рынка.

ФАС и СПбМТСБ также должны подготовить изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами и предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.

Ситуация на рынке топлива в РФ

Вице-премьер считает, что ситуация на рынке топлива в России пока еще не в полной мере стабилизировалась, хотя компании и выполняют все рекомендации правительства.