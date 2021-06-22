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Пандемия COVID-19

Власти Москвы не планируют ограничивать вход в магазины и городской транспорт по QR-кодам

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг подчеркнул, что в общественных местах продолжает действовать масочно-перчаточный режим

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичный транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в "бесковидный" режим и ограничивать вход для граждан без QR-кода, сгенерированного на основании их сертификата о вакцинации, данных о выздоровлении после COVID-19 или ПЦР-теста. Это подтвердил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"На магазины и транспорт "бесковидный" режим распространять пока не планируется", - сказал Немерюк, подчеркнув, что в местах общественного пребывания граждан продолжают действовать масочно-перчаточный режим и другие эпидемиологические меры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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