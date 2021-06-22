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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Власти Крыма до 25 июня определят меры поддержки для пострадавшего из-за дождей бизнеса

В регионе в данный момент изучают опыт Иркутской области, где в 2019 году произошло наводнение, затронувшее в том числе город Тулун

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Меры поддержки бизнеса, имущество которого было повреждено в результате подтоплений, ставших следствием сильных дождей в Крыму, будут определены до пятницы. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба во вторник.

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"До пятницы отрабатываем меры поддержки бизнеса и другие инструменты, в рамках работы комиссии", - сказал Аксенов.

Заместитель председателя совмина региона Ирина Кивико назвала вопрос поддержки бизнеса сложным. Власти Крыма изучают опыт Иркутской области, где в 2019 году произошло наводнение, затронувшее в том числе город Тулун. "Это были средства резервного фонда правительства РФ. Это было на приобретение основных средств на возобновление деятельности, выделялись деньги на ремонт оборудования и помещений. Третий вид средств, которые выделялись, это аренда за месяцы, которые не работал бизнес", - напомнила Кивико.

Вице-премьер регионального правительства отметила, что также прорабатывается вопрос предоставления предпринимателям льготного микрокредита под 1% годовых с отсрочкой на год. "Завтра министерство экономического развития [Республики Крым] будет работать в Ялте и Керчи, смотреть, какое количество желающих взять такой микрокредит", - сказала Кивико.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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