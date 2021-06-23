В Twitter начали принимать заявки от пользователей, желающих брать плату с подписчиков

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Администрация Twitter начала принимать заявки от пользователей, желающих взимать плату с подписчиков за доступ к публикуемым материалам. Об этом сообщили во вторник представители социальной сети.

"С сегодняшнего дня вы можете подать заявку на то, чтобы стать одним из первых, кто опробует со своей аудиторией Ticketed Spaces и Super Follows", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Twitter. Функция Ticketed Spaces в перспективе позволит пользователям публиковать эксклюзивный аудио- и видеоконтент. Ознакомиться с ним смогут только те подписчики, которые приобрели электронный билет. Его стоимость может составлять от $1 до $999, говорится в сообщении.

Функция Super Follows дает возможность ежемесячно взимать с подписчиков плату за доступ к части публикаций. Предусмотрены варианты оплаты в размере $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц.

Как отметили в администрации соцсети, пользователи, которые активируют Ticketed Spaces или Super Follows, смогут "получать до 97% выручки", пока не заработают суммарно $50 тыс. После этого доля, которую получает Twitter, вырастет с 3% до 20%. Кроме того, сетевые магазины Google и Apple также имеют право на часть выручки.

В настоящее время подать соответствующие заявки могут лишь те пользователи, которые находятся в США. Обе функции первоначально будут работать только в виде приложений для мобильных устройств. Ранее в Twitter заявляли, что брать плату с аудитории смогут только те пользователи, у которых не менее 10 тыс. подписчиков.