Судоверфь "Звезда" стала самым крупным участником нацпроекта "Труд" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Судоверфь "Звезда" в Приморском крае присоединилась к участникам "Фабрики процессов" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Как сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья, более 100 сотрудников судостроительного комплекса пройдут обучение методам бережливого производства, по этому числу верфь лидирует среди всех предприятий региона.

"Фабрика процессов" - это учебная площадка, которая позволяет на практике освоить принципы и инструменты бережливого производства. Такие площадки открываются во всех регионах России в рамках нацпроекта.

"ССК "Звезда" присоединилась к участникам национального проекта "Производительность труда" в рамках второго этапа реализации в регионе. В течение июля 2021 года планируется провести обучение сотрудников предприятия методам бережливого производства на "Фабрике процессов". Учитывая значительную численность коллектива "Звезды", было решено организовать его непосредственно на предприятии в городе Большой Камень. Предполагается, что обучение пройдут более 100 специалистов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, "Звезда" стала самым крупным участником программы, опередив по количеству заявок на обучение АО "Примавтодор" и АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Руководство судоверфи гарантировало поддержку в обеспечении учебного процесса - от выделения помещения до обеспечения экспертов транспортом. Выездное обучение на "Звезде" станет первым опытом такой формы работы, который в дальнейшем планируется распространить.

Крупнейший в РФ судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с "Роснефтью" в бухте города Большой Камень на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и Дальневосточного завода "Звезда". Запуск в эксплуатацию всего комплекса планируется к концу 2024 года. Он станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. К настоящему времени в Приморье к национальному проекту "Производительность труда" присоединились 23 предприятия.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Задача нацпроекта - обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не менее чем на 5%.